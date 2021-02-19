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В Пензенской области количество погибших в ДТП в 2020 году выросло на 4,4%

10:01 | 19.02.2021 | Происшествия

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. 213 человек погибли в результате ДТП на территории Пензенской области в 2020 году, что на 4,4% больше по сравнению с 2019-м, когда аварии унесли 204 жизни. Это следует из статистических данных о состоянии безопасности дорожного движения, опубликованных на сайте Госавтоинспекции.

В Пензенской области количество погибших в ДТП в 2020 году выросло на 4,4%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, число дорожно-транспортных происшествий в регионе сократилось на 11,4% — с 1 тыс. 839 в 2019 году до 1 тыс. 629 в 2020-м.

Количество граждан, получивших травмы различной степени тяжести в результате дорожных аварий на территории Пензенской области в 2020 году, составило 2 тыс. 179. Годом ранее пострадавших в ДТП было больше на 13,7% — 2 тыс. 525.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, в 2020 году в Пензенской области по различным причинам скончались 22 тыс. 657 человек. Это на 4 тыс. 272 человека, или 23,2%, больше по сравнению с 2019 годом.

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