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В санатории «Надежда» под Кузнецком произошел пожар

18:59 | 22.02.2021 | Происшествия

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Кузнецк, 22 февраля 2021. PenzaNews. Пожар произошел в санатории «Надежда» в Кузнецком районе Пензенской области в понедельник, 22 февраля.

В санатории «Надежда» под Кузнецком произошел пожар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила журналистам начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил в 16.26.

«В 17.05 пожар ликвидирован. [...] По уточненным данным, выгорела одна комната на площади 45 кв. метров», — сказала она.

Анна Шупилова отметила, что во время происшествия отдыхающие и персонал санатория покинули здание, в результате пожара никто не пострадал.

«На месте работали силы и средства кузнецкого пожарно-спасательного гарнизона», — добавила она, уточнив, что были задействованы 30 человек личного состава и семь единиц техники.

По ее словам, по факту случившегося проводится проверка.

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