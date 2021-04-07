В Пензе начата проверка по факту обнаружения тела молодого мужчины Происшествия

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения в Пензе тела мужчины 2000 года рождения, который с 3 апреля числился пропавшим без вести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Днем 6 апреля тело разыскиваемого было обнаружено в ручье на участке местности по улице Гагарина в городе Пензе», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что каких-либо повреждений на нем не обнаружено, для определения точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти», — отметили в управлении.