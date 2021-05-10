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По факту ДТП с участием фуры и автобуса под Пензой возбуждено уголовное дело

23:57 | 10.05.2021 | Происшествия

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Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту столкновения фуры и автобуса на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области, в результате которого погибла девочка-подросток, а еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту ДТП с участием фуры и автобуса под Пензой возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 10 мая 2021 года в 20.30 на 350 км федеральной автомобильной дороги «Урал» водитель грузовика марки «Renault» – мужчина 1947 года рождения, не справившись с управлением, произвел наезд на пассажирский автобус «ПАЗ», из которого в момент столкновения происходила высадка пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, еще восемь человек 1990–2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«На месте происшествия работает следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты», — отметили в СУ СКР.

Ранее в пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что после столкновения фуры и автобуса в Бессоновском районе в больницы Пензы доставлены девять человек — шестеро взрослых и трое детей.

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