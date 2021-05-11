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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом, унесшего жизнь девочки-подростка

10:02 | 11.05.2021 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2021. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области начала проверку по факту произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» ДТП с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» и фуры, в результате которого погибла девочка-подросток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом, унесшего жизнь девочки-подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Бессоновского района проводит проверку в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, произошедшим 10 мая 2021 года в 20.30 минут на ФАД «Урал» в селе Чемодановка. На место происшествия выезжал прокурор Бессоновского района Никита Старкин», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, водитель фуры – мужчина 1947 года рождения допустил наезд транспортного средства на автобус «ПАЗ», из которого осуществлялась высадка пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения. Еще восемь человек, в том числе несовершеннолетняя, получили травмы различной степени тяжести. За медицинской помощью обратились также оба водителя транспортных средств», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

«На контроле прокуратуры области находится расследование возбужденного следственным органом уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — подчеркивается в пресс-релизе.

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