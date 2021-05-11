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Следователи ищут очевидцев ДТП под Пензой с участием фуры и автобуса

14:14 | 11.05.2021 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2021. PenzaNews. Следователи СУ СКР по Пензенской области разыскивают очевидцев ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса «ПАЗ», произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе вечером в минувший понедельник, 10 мая.

Следователи ищут очевидцев ДТП под Пензой с участием фуры и автобуса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи детально устанавливают все обстоятельства ДТП — наезда грузовика марки «Renault» на пассажирский автобус «ПАЗ» около 20.30 10 мая 2021 года в Бессоновском районе на 350 км ФАД «Урал», в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка и пострадали несколько пассажиров», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области и других регионов, которые явились очевидцами вышеуказанного происшествия, а также располагают записями с видеорегистраторов, на которых зафиксировано ДТП, сообщить об этом в следственное управление», — добавляется в тексте, в котором указаны номера телефонов и адрес электронной почты для связи с сотрудниками ведомства.

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