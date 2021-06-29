Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в пензенском ТЦ «Триумф» Происшествия

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в связи с пожаром в торговом центре «Триумф» на улице Суворова. Об этом говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 4.46 29 июня 2021 года. По имеющимся в настоящее время данным, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. Пострадавших нет. В настоящее время ведутся проливка и разборка конструкций, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры области», — подчеркивается в сообщении.