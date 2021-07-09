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В Лопатинском районе автомобиль опрокинулся и загорелся, пострадала женщина

11:59 | 09.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Лопатинском районе Пензенской области, где произошло опрокидывание «ГАЗели» с последующим возгоранием, в результате чего пострадала женщина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Лопатинском районе автомобиль опрокинулся и загорелся, пострадала женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 8 июля 2021 года в 5.05 на 25 км автодороги «Лопатино — «Даниловка — Чунаки» водитель автомобиля «ГАЗ-3302» – мужчина 1975 года рождения допустил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ-32705» под управлением мужчины 1958 года рождения, после чего произошло опрокидывание автомобиля «ГАЗ-3302» с последующим возгоранием», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что пассажирка автомашины «ГАЗ-3302» – женщина 1981 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.

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