Кровля пятиквартирного дома на улице Калинина в Пензе повреждена в результате пожара Происшествия

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Кровля пятиквартирного деревянного дома №23 на улице Калинина в Пензе оказалась повреждена в результате пожара, произошедшего поздно вечером в минувший вторник, 3 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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«Сгорела кровля на площади 60 кв. метров над квартирами №3, 4, 5; выгорела наружная стена на площади 20 кв. метров у квартиры №4 пятиквартирного деревянного дома общей площадью 120 кв. метров, крытого шифером», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В ГУ МЧС по региону добавили, что к ликвидации пожара привлекались 24 человека личного состава и пять единиц техники.