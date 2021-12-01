EN
02:08:33 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина погиб под колесами пассажирского поезда

09:51 | 01.12.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Мужчина погиб под колесами пассажирского поезда «Орск — Москва» в Пензе накануне вечером. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

В Пензе мужчина погиб под колесами пассажирского поезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 30 ноября 2021 года на пешеходном переходе [на] 713 км ПК [пикет] 6 в пределах станции Пенза-II пассажирским поездом №131 «Орск — Москва» смертельно травмирован мужчина 1963 года рождения. Пострадавший шел с велосипедом и был в наушниках», — сказал он.

Дмитрий Захаров добавил, что для предотвращения наезда машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пояснил он.

Новости партнеров
Читайте также
Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова
Недостатки в организации питания в пензенских лицеях №2 и №29 устранены — мэрия Новые ламинарные шкафы приобретены для баклаборатории пензенской больницы №6
Безработная жительница Пензы подозревается в краже продуктов В Пензенской области за сутки подтверждено 365 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама