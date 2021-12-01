В Пензе мужчина погиб под колесами пассажирского поезда Происшествия

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Мужчина погиб под колесами пассажирского поезда «Орск — Москва» в Пензе накануне вечером. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

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«По предварительным данным, вечером 30 ноября 2021 года на пешеходном переходе [на] 713 км ПК [пикет] 6 в пределах станции Пенза-II пассажирским поездом №131 «Орск — Москва» смертельно травмирован мужчина 1963 года рождения. Пострадавший шел с велосипедом и был в наушниках», — сказал он.

Дмитрий Захаров добавил, что для предотвращения наезда машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пояснил он.