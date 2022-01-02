В Каменском районе после пожара в одноэтажном доме обнаружены тела двух человек Происшествия

Пенза, 2 января 2022. PenzaNews. Тела двух человек обнаружены в одноэтажном кирпичном доме в селе Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской области, где ночью 2 января произошел пожар. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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Она уточнила, что сигнал о пожаре поступил в 00.58.

«Обгорели стены и потолок на первом этаже на площади 60 кв. метров в кирпичном одноэтажном доме с мансардой. Обнаружены двое погибших — женщины 1955 и 1959 годов рождения», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, к тушению пожара привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.