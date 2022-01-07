EN
21:53:23 Пятница, 7 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту хлопка газа в многоквартирном доме Пензы

10:49 | 07.01.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Пензе, в результате которого погибли два человека.

Прокуратура начала проверку по факту хлопка газа в многоквартирном доме Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания и использования газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. На контроле органов прокуратуры находится проведение органом следствия доследственной проверки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем указано также, что на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы перечислил мошенникам более 216 тыс. рублей Вылет рейса из Краснодара в Пензу отложен почти на 4 часа
В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 182 случая заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом В Земетчино при пожаре погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама