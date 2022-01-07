Прокуратура начала проверку по факту хлопка газа в многоквартирном доме Пензы Происшествия

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Пензе, в результате которого погибли два человека.

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«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания и использования газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. На контроле органов прокуратуры находится проведение органом следствия доследственной проверки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем указано также, что на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков.