Уголовное дело о взрыве газового оборудования в пензенской пекарне направлено в суд Происшествия

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве газового оборудования в пекарне на улице Калинина в Пензе, который произошел в феврале 2021 года.

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Как следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 143 УК РФ и ч. 1 ст. 118 УК РФ, обвиняется 47-летний мужчина, который осуществлял предпринимательскую деятельность.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый [...] ненадлежащим образом исполнил обязанности по соблюдению правил охраны труда, не обеспечил безопасность работ и оборудования, не отстранил от трудовой деятельности работников, осуществлявших выпекание хлебобулочных изделий с использованием газового оборудования, подключенного посредством поврежденных шлангов. В результате нарушения требований охраны труда 28 февраля 2021 года около 14.52 произошла утечка газа, взрыв и последующее горение смеси пропана и воздуха», — говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что здоровью пяти работников пекарни был причинен тяжкий вред — они получили ожоги тела от 30% до 70% и иные телесные повреждения, впоследствии один из них скончался в медицинском стационаре.

«В момент взрыва газа в помещении пекарни находилась двухлетняя дочь одной из работниц. Неисполнение обвиняемым требований безопасности работ и охраны труда повлекло причинение ребенку тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд города Пензы.