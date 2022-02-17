В Пензе начата проверка по факту смерти мужчины, числившегося пропавшим без вести Происшествия

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту обнаружения тела мужчины 1996 года рождения, который числился пропавшим без вести. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 25-летнего молодого человека не было известно с 11 октября 2021 года. Днем 14 февраля 2022 года тело мужчины обнаружено на территории поселка Мичуринский Пензенского района. При осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.