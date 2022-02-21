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По факту обрушения крыши школы в Пензенской области возбуждено дело

19:36 | 21.02.2022 | Происшествия

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту обрушения крыши средней школы в селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

По факту обрушения крыши школы в Пензенской области возбуждено дело

Фото: Pnzreg.ru

В нем отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения и управления образования администрации Малосердобинского района, отвечающих за обеспечение безопасности детей при организации учебного процесса, в том числе своевременность принятия мер по ремонту крыши, а также ее очистке от снега и наледи», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крыша школы в селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области обрушилась под тяжестью снега в минувшее воскресенье, 20 февраля. В результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор Олег Мельниченко, посетивший учреждение образования в понедельник, 21 февраля, поручил в кратчайшие сроки восстановить кровлю.

Обучение учащихся временно организовано в школе села Марьевка.

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