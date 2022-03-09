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Следователи работают на месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе

11:43 | 09.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СКР по Пензенской области работают на месте разгерметизации резервуара для хранения битума на улице Антонова в Пензе.

Следователи работают на месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе

Фото: Penza.sledcom.ru

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работу которой на месте координирует руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин. [...] Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области принимаются меры к ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По предварительным данным, в результате разгерметизации резервуара произошел разлив хранящегося в нем битума, вследствие чего пострадало несколько человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется», — сказано в тексте.

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