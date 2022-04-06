С отколовшейся льдины на водохранилище под Пензой спасли 53 рыбаков Происшествия

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Спасатели пензенского пожарно-спасательного центра и инспекторы ГИМС доставили на берег с отколовшейся льдины на Сурском водохранилище 53 рыбаков. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова в среду, 6 апреля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Спасены 53 любителя рыбной ловли. Утром они спокойно вышли на лед, а вот вернуться обратно на берег самостоятельно уже не смогли. В течение дня лед отошел от берега на 5–7 метров», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что для спасения рыбаков привлекалось судно на воздушной подушке.

«Пострадавших нет», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.