Житель Сердобска признан виновным в ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина Происшествия

Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. 55-летний житель Сердобска Пензенской области, управлявший автомобилем «Газель», признан виновным в совершении ДТП на автодороге «Каменка — Сердобск» в ноябре 2021 года, в результате которого пострадала беременная женщина, находившаяся за рулем «Kia Rio».

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«При подъезде к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог он проигнорировал требования знака «Уступите дорогу», не убедился в отсутствии других транспортных средств, имеющих преимущество движения, не уступил им дорогу, выехал на перекресток, где совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Kia Rio» под управлением 27-летней беременной жительницы Пензы. В результате неосторожных преступных действий сердобчанина произошло ДТП, водитель легкового автомобиля «Kia Rio» получила тяжкий вред здоровью, в результате которого произошли преждевременные роды и плод погиб», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина свою вину признал и пояснил, что знаков приоритета дорожного движения на перекрестке не заметил и полагал, что движется по главной дороге.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде одного года ограничения свободы, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года. Приговором суда в пользу потерпевшей с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.