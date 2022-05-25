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Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе

18:56 | 25.05.2022 | Происшествия

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Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы взяла на контроль ход и результаты проверки, проводимой ГИБДД по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которое произошло на перекрестке улиц Терешковой и Терновского в минувший вторник, 24 мая.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетний ребенок, которые доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненного вреда здоровью участников ДТП», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что при наличии оснований будет организована прокурорская проверка, по результатам которой будет принят комплекс мер реагирования.

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