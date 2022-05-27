Под Пензой сгорел деревянный дом, пострадавших нет Происшествия

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Огонь полностью уничтожил деревянный дом в селе Степановка Бессоновского района Пензенской области, пострадавших нет. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил в минувший четверг, 26 мая, в 19.27.

По ее словам, кроме деревянного дома, в результате пожара сгорели надворные постройки, а также чердачное помещение соседнего дома на площади 50 кв. метров; два близлежащих дома удалось отстоять от распространения огня.

Анна Шупилова добавила, что на тушение пожара привлекались 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

«Проводится проверка», — сказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.