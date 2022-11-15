В Неверкинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти пожилой женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 80-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Бигеево Неверкинского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 21-м часу 12 ноября 2022 года в доме на улице Центральной в селе Бигеево Неверкинского района произошел пожар. В момент возгорания в доме находилась женщина 1942 года рождения. По имеющейся информации, проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправность электропроводки», — добавляется в пресс-релизе.