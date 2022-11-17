13:27:03 Четверг, 17 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Лунинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

10:24 | 17.11.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 66-летнего мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома по улице Степана Разина в рабочем поселке Лунино Пензенской области.

В Лунинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 21.00 15 ноября 2022 года в одной из квартир дома на улице Степана Разина в рабочем поселке Лунино произошел пожар. После ликвидации возгорания погибшим обнаружен хозяин жилища 1956 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Бессоновском районе иномарка сбила пешехода и врезалась в дерево В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
При пожаре в бане на улице Баумана в Кузнецке погиб мужчина Олег Мельниченко прокомментировал реализацию нацпроекта «Демография» в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама