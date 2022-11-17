В Лунинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 66-летнего мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома по улице Степана Разина в рабочем поселке Лунино Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 21.00 15 ноября 2022 года в одной из квартир дома на улице Степана Разина в рабочем поселке Лунино произошел пожар. После ликвидации возгорания погибшим обнаружен хозяин жилища 1956 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — добавляется в пресс-релизе.