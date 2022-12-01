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Двое взрослых погибли, двое детей пострадали при пожаре в Пензенской области

12:05 | 01.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Два человека погибли, двое детей пострадали при пожаре в частном доме в селе Малая Сердоба Пензенской области, который произошел ночью 1 декабря.

Двое взрослых погибли, двое детей пострадали при пожаре в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полностью сгорел деревянный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 120 кв. метров. Погибли хозяин – мужчина 1975 года рождения и женщина 1991 года рождения. Пострадали двое детей — девочка 2010 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.

«На месте пожара работали восемь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается», — добавили в пресс-службе.

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