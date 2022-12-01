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Под Пензой автомобиль без водителя наехал на свою владелицу, женщина госпитализирована

13:22 | 01.12.2022 | Происшествия

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Автомобиль «Lada Priora» без водителя наехал на свою владелицу под Пензой, после чего врезался в «Ниву», в результате происшествия женщине потребовалась госпитализация. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Под Пензой автомобиль без водителя наехал на свою владелицу, женщина госпитализирована. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ДТП произошло около дома №12 на улице Механизаторов в селе Засечном в минувшую среду, 30 ноября.

«Женщина 1993 года рождения [...] оставила свое транспортное средство, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, в результате чего машина [...] наехала на вышеуказанную гражданку с последующим наездом на автомобиль «ВАЗ-212140». [...] Женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

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