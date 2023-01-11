В Пензе начата доследственная проверка по факту ДТП с участием маршрутных такси Происшествия

Пенза, 11 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту ДТП с участием маршрутных такси, которое произошло на Сурском мосту в Пензе в минувший вторник, 10 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 10 января 2023 года на Сурском мосту в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств — трех легковых автомобилей и двух автомашин маршрутного такси. В результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут исследованы техническое состояние микроавтобусов, следовавших по маршрутам, условия их эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП.