В Кузнецке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 11 января 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в пятиэтажном доме в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 2.00 10 января 2023 года в квартире, расположенной на пятом этаже дома на улице Белинского в Кузнецке, произошло возгорание. В жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1940 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате. Возможной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — добавляется в тексте.