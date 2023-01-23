В селе Казанская Арчада при пожаре в частном доме пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Четыре человека пострадали при пожаре в частном доме в селе Казанская Арчада Каменского района Пензенской области.

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Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии на улице Центральной поступил 22 января в 1.24.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади кирпичного дома размером 16 на 13 метров, крытого железом по деревянной обрешетке. Пострадали четыре человека — трое мужчин 1973, 1998, 2002 годов рождения и женщина 1976 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу №5», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на тушение пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.