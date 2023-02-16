В Пензе начата проверка по факту травмирования ребенка на катке Происшествия

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Следователи организовали проведение проверки по факту травмирования ребенка на катке в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В региональных сообществах в социальной сети и СМИ распространены сведения о том, что мальчик получил травму при падении на катке около одной из пензенских школ из-за имевшегося дефекта ледяного покрытия. Скорая помощь, по имеющейся информации, прибыла по вызову спустя час. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи по вызову.