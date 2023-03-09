Следователи начали проверку по факту обрушения части фасада здания в центре Пензы Происшествия

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР по региону начал проверку по факту обрушения части фасада здания на улице Бакунина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В региональных средствах массовой информации распространена информация об обрушении части фасада здания торгового центра по улице Бакунина города Пензы. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем добавляется, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

По информации мэрии Пензы, частичное обрушение кирпичной кладки произошло по адресу: улица Бакунина, 50. В городской администрации взяли ситуацию на контроль.

После случившегося прокуратура начала проверку.