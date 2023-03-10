В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна квартиры на 3 этаже Происшествия

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту падения ребенка 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома на улице Коммунистической в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, в вечернее время суток 8 марта 2023 года в процессе игры мальчик забрался на подоконник, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Коммунистической в Пензе. В момент происшествия родители ребенка вместе с еще одним малолетним ребенком находились в квартире», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что мальчик был незамедлительно госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении.