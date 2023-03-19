По факту ДТП с двумя погибшими в Пензе возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено в Пензе по факту ДТП с участием микроавтобуса «Iveco» и легкового автомобился «Kia Cerato», в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, [...] на улице Гагарина в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Iveco» и легковой автомашины «Kia Cerato». В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля 1989 года рождения и пассажир – ребенок 2015 года рождения, пострадали несколько пассажиров микроавтобуса», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние и условия эксплуатации микроавтобуса, обстоятельства, способствовавшие ДТП», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем в минувшую субботу, 18 марта, на улице Гагарина в Пензе произошло столкновение легкового автомобиля «Kia Cerato» и микроавтобуса «Iveco».

В результате ДТП погибли водитель и несовершеннолетний пассажир автомашины «Kia». По информации ГИББД, за медицинской помощью обратились четыре человека.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса при совершении поворота не уступил дорогу легковой машине, двигавшейся во встречном направлении.