Прокуратура проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Кузнецке Происшествия

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме на улице Победы, в результате которого пострадали двое взрослых и малолетний ребенок, а также была эвакуирована часть жителей дома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место происшествия выезжал прокурор города Антон Ямашкин. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности контролирующими органами», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.