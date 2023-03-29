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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Кузнецке

09:04 | 29.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме на улице Победы, в результате которого пострадали двое взрослых и малолетний ребенок, а также была эвакуирована часть жителей дома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место происшествия выезжал прокурор города Антон Ямашкин. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности контролирующими органами», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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