Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части стены здания медколледжа в Кузнецке Происшествия

Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области с привлечением специалистов организовала проверку исполнения федерального законодательства в связи с обрушением 25 марта части стены учебного корпуса кузнецкого филиала ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Она отметила, что здание является памятником истории и культуры регионального значения.

«В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований нормативных правовых актов при эксплуатации здания, его безопасности для продолжения эксплуатации. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время учащиеся колледжа переведены на дистанционное обучение.