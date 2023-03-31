18:15:56 Пятница, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части стены здания медколледжа в Кузнецке

09:18 | 31.03.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области с привлечением специалистов организовала проверку исполнения федерального законодательства в связи с обрушением 25 марта части стены учебного корпуса кузнецкого филиала ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части стены здания медколледжа в Кузнецке

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Она отметила, что здание является памятником истории и культуры регионального значения.

«В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований нормативных правовых актов при эксплуатации здания, его безопасности для продолжения эксплуатации. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время учащиеся колледжа переведены на дистанционное обучение.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом До двух лет лишения свободы может получить житель Иссы, угрожавший женщине убийством
Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 290 тыс. рублей В Пензе водитель «Нивы» сбил девочку-подростка
В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Житель деревни Никольское в ходе ссоры с сожительницей ударил ее сковородой, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама