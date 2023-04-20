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В Каменском районе столкнулись легковушка и грузовик, пострадали два человека

10:55 | 20.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения легкого автомобиля «Lada Priora» и грузового фургона «ГАЗ», которое произошло на трассе «Тамбов — Пенза» в Каменском районе Пензенской области вечером в минувшую среду, 19 апреля.

В Каменском районе столкнулись легковушка и грузовик, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем легковушки находился молодой человек 2000 года рождения, грузовиком управлял мужчина 1992 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир данного автомобиля – женщина 1969 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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