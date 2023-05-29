Бойцы Росгвардии применили спецсредства при задержании посетителя бара на улице Кирова в Пензе Происшествия

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Бойцы Росгвардии применили физическую силу и специальные средства при задержании нетрезвого мужчины в баре на улице Кирова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«В развлекательном заведении города Пензы, расположенном на улице Кирова, сработала тревожная кнопка. Бойцы Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Как пояснил администратор заведения, нетрезвый посетитель в состоянии опьянения мешал работе персонала и отдыху посетителей. Позже гражданин стал ввести себя агрессивно, начал оскорблять администратора и посетителей, а затем устроил драку в помещении. Заметив противоправные действия мужчины, сотрудники бара нажали кнопку тревожной сигнализации. При задержании нарушитель оказал сопротивление, вследствие чего росгвардейцы применили физическую силу и спецсредства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что гражданин 1989 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции.