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Бойцы Росгвардии применили спецсредства при задержании посетителя бара на улице Кирова в Пензе

12:02 | 29.05.2023 | Происшествия

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Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Бойцы Росгвардии применили физическую силу и специальные средства при задержании нетрезвого мужчины в баре на улице Кирова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Бойцы Росгвардии применили спецсредства при задержании посетителя бара на улице Кирова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В развлекательном заведении города Пензы, расположенном на улице Кирова, сработала тревожная кнопка. Бойцы Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Как пояснил администратор заведения, нетрезвый посетитель в состоянии опьянения мешал работе персонала и отдыху посетителей. Позже гражданин стал ввести себя агрессивно, начал оскорблять администратора и посетителей, а затем устроил драку в помещении. Заметив противоправные действия мужчины, сотрудники бара нажали кнопку тревожной сигнализации. При задержании нарушитель оказал сопротивление, вследствие чего росгвардейцы применили физическую силу и спецсредства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что гражданин 1989 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции.

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