В Пензе в результате ДТП пострадали семь человек Происшествия

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Семь человек пострадали в результате столкновения автомобилей «Hyundai Creta» и «Mercedes» на улице Окружной в Пензе, шестеро из них госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 30 мая 2023 года около дома №300 по улице Окружной произошло столкновение автомобиля «Hyundai Creta» под управлением водителя – мужчины 1973 года рождения и автомобиля «Mercedes», которым управлял водитель – мужчина 1991 года рождения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что госпитализированы водитель и пассажирка автомобиля «Hyundai Creta» 1999 года рождения, а также водитель и три пассажирки второй машины 1952, 2002 и 2003 годов рождения.

«Еще один пассажир этого автомобиля [«Mercedes»] – женщина 1947 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», — отмечается в сообщении.