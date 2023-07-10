В Неверкинском районе столкнулись два автомобиля, один человек госпитализирован Происшествия

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на 3 км дороги «Неверкино — Демино — Верхозим» в Неверкинском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 9 июля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Nissan Almera» под управлением мужчины 1987 года рождения и «ВАЗ-2121», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-2121» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен, пассажир «Nissan Almera» – мужчина 1989 года рождения [...] госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.