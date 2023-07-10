20:23:18 Понедельник, 10 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Неверкинском районе столкнулись два автомобиля, один человек госпитализирован

14:02 | 10.07.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на 3 км дороги «Неверкино — Демино — Верхозим» в Неверкинском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 9 июля.

В Неверкинском районе столкнулись два автомобиля, один человек госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Nissan Almera» под управлением мужчины 1987 года рождения и «ВАЗ-2121», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-2121» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен, пассажир «Nissan Almera» – мужчина 1989 года рождения [...] госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший супруге убийством
Телефонный мошенник выманил у жительницы Нижнеломовского района около 300 тыс. рублей Жительница Пензенской области перевела телефонному мошеннику более 1,1 млн. рублей
В нижнеломовскую межрайонную больницу поступили новые аппараты УЗИ и видеоэндоскопическое оборудование В Белинском женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама