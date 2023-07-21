Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину на улице Перспективной в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил мужчину напротив дома №2Р на улице Перспективной в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 10 июля в 14.15.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – мужчину 1990 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.