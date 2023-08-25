В Камешкирском области столкнулись легковушка и грузовик, два человека госпитализированы Происшествия

Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Легковой автомобиль «Hyundai Accent» и грузовик «КамАЗ» с прицепом столкнулись в Камешкирском районе Пензенской области, два человека госпитализированы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 18 км дороги «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино» 24 августа, легковушкой управлял мужчина 1989 года рождения, за рулем грузовика находился мужчина 1982 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Accent» и пассажир – мужчина 1998 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.