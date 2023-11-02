В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели работника предприятия по производству дизельных двигателей Происшествия

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» по факту гибели работника предприятия по производству дизельных двигателей.

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«По данным следствия, днем 30 октября 2023 года в городе Пензе при выполнении механосборочных работ в цеху акционерного общества, занимающегося производством дизельных двигателей, 36-летний работник зацепился специальной одеждой за вращающийся шпиндель сверлильного станка. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.