Полиция разыскивает водителя автомобиля, с которого упал груз на иномарку Происшествия

Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля, с которого на 635 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы упал груз на иномарку.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 11 ноября в 09.10.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, не выполнил обязанности по креплению груза, в результате чего произошло его падение на автомобиль «Volkswagen Polo», после чего с места происшествия скрылся», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.