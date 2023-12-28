На трассе в Пензенской области столкнулись «Toyota Land Cruiser 200» и «Chevrolet Lacetti», один человек погиб Происшествия

Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Внедорожник «Toyota Land Cruiser 200» и «Chevrolet Lacetti» столкнулись на 605 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области, водитель легковушки погиб.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло утром 28 декабря, за рулем первого автомобиля находился мужчина 1966 года рождения, второй иномаркой управлял мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия водитель «Chevrolet Lacetti» от полученных телесных повреждений скончался на месте. [...] Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.