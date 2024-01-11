Прокуратура Пензенской области контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли восемь человек Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области контролирует установление обстоятельств ДТП в Нижнеломовском районе, в результате которого погибли восемь человек.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительной информации, около 3.00 11 января 2024 года на 504 км ФАД «Урал» в районе села Федоровка Нижнеломовского района произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» с прицепом с пензенскими регистрационными знаками и микроавтобуса «JAC M3» с иностранными регистрационными номерами. На место происшествия для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехали заместитель прокурора региона Евгений Новиков и нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области утром в четверг, 11 января.

Изначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших, однако позже стало известно, что число жертв ДТП увеличилось до восьми.

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.