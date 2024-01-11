В минивэне, который столкнулся с грузовиком в Пензенской области, находились граждане Узбекистана

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Граждане Узбекистана находились в минивэне, который столкнулся с грузовиком в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщил нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош.
Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области
Его видеокомментарий по факту ДТП размещен на сайте прокуратуры региона.
По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Volvo».