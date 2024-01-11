В минивэне, который столкнулся с грузовиком в Пензенской области, находились граждане Узбекистана Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Граждане Узбекистана находились в минивэне, который столкнулся с грузовиком в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщил нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Его видеокомментарий по факту ДТП размещен на сайте прокуратуры региона.

По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, предварительно установлено, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Volvo».

Изначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших, однако позже стало известно, что число жертв ДТП увеличилось до восьми.

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.