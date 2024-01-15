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Пожар в частном доме в Чемодановке возник из-за неосторожного обращения со строительным феном

19:19 | 15.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Пожар в частном жилом доме в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок, произошел из-за неосторожного обращения со строительным феном. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МЧС России.

Пожар в частном доме в Чемодановке возник из-за неосторожного обращения со строительным феном

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательным прибором. Женщина сушила строительным феном диван после стирки, отвлеклась и оставила включенный фен, диван загорелся. Мать схватила младшую дочь и понесла к соседям, сыновьям сказала выйти на балкон. Больше в дом она войти не смогла. Мальчики и их бабушка погибли», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что «всего пять глотков едкого дыма смертельны для взрослого, ребенку достаточно и того меньше».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в частном доме в селе Чемодановка Пензенской области произошел днем в минувшее воскресенье, 14 января.

Площадь пожара составила 81 кв. метр, дом выгорел по всей площади.

Погибли 73-летняя женщина, 18-летний юноша и 7-летний мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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