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Следователи начали проверку о падении снега с крыши дома в центре Пензы на тротуар, по которому шла женщина

09:11 | 15.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ организована после размещения в СМИ информации о падении снега с крыши дома в центре Пензы на тротуар, по которому шла женщина.

Следователи начали проверку о падении снега с крыши дома в центре Пензы на тротуар, по которому шла женщина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В средствах массовой информации распространены сведения о падении снега с крыши дома на улице Бакунина в городе Пензе в непосредственной близости от проходившей по тротуару женщины. По данному факту в следственном отделе по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников управляющей компании по очистке крыши дома от снега и наледи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, в том числе очевидцам происшествия: при наличии информации о личности женщины и обстоятельствах произошедшего сообщить в следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы по телефонам: +7 (8412) 63-65-43, 63-65-42 или в следственное управление по телефону 63-64-96, можно написать сообщение по электронным каналам связи», — сказано в тексте.

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