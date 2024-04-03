В Пензе прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна Происшествия

Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы проводит проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна седьмого этажа многоквартирного дома на проспекте Строителей.

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«По предварительным данным, инцидент произошел днем 31 марта. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие происшедшему, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что на контроль прокуратуры района также поставлены ход и результаты доследственной проверки.