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В Бессоновском районе подтоплено два низководных моста через Суру

09:05 | 09.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Два низководных моста через реку Суру подтоплено в селах Грабово и Пыркино Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Бессоновском районе подтоплено два низководных моста через Суру

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Бессоновского района держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка на поднадзорной территории. Повышение температуры воздуха, активное таяние снега привели к подтоплению двух низководных мостов через реку Суру в населенных пунктах Грабово и Пыркино Бессоновского района. В ходе выезда прокурор района Никита Старкин осмотрел подтопленные территории. Движение автотранспорта и пешеходов по мостам временно прекращено, выставлены предупреждающие знаки, обеспечено движение по объездным путям», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ранее прокурор района объявил главам сельских поселений предостережения о недопустимости нарушения прав граждан при наступлении паводкоопасного периода.

«В настоящее время продолжаются мероприятия по предотвращению угрозы дальнейшего распространения воды», — говорится в сообщении.

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