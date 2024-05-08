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В Пензе бойцы Росгвардии задержали мужчину, разбившего унитаз и раковину в торговом центре

11:00 | 08.05.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержал мужчину, который повредил имущество в туалетной комнате в торговом центре на улице 8 Марта в Пензе.

В Пензе бойцы Росгвардии задержали мужчину, разбившего унитаз и раковину в торговом центре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками 49-летний местный житель пришел в торговый центр, расположенный на улице 8 Марта, и направился в туалетную комнату, где разбил унитаз и раковину. Работники торгового центра нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что представители ведомства прибыли на место и задержали злоумышленника.

«Для разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции». — сказано в тексте.

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