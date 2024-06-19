В Тамале обрушилось потолочное перекрытие многоквартирного дома, прокуратура начала проверку Происшествия

Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома №24 на улице Лермонтова в рабочем поселке Тамала Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Предварительно установлено, что при проведении ремонта кровли дома обрушилось одно из потолочных перекрытий. Пострадавших в результате обрушения нет. В связи с произошедшим администрация Тамалинского района объявила режим чрезвычайной ситуации. Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при выполнении ремонтных работ, иным обстоятельствам, а также соблюдению прав жителей дома.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.