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В Тамале обрушилось потолочное перекрытие многоквартирного дома, прокуратура начала проверку

09:05 | 19.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 19 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома №24 на улице Лермонтова в рабочем поселке Тамала Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Тамале обрушилось потолочное перекрытие многоквартирного дома, прокуратура начала проверку

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Предварительно установлено, что при проведении ремонта кровли дома обрушилось одно из потолочных перекрытий. Пострадавших в результате обрушения нет. В связи с произошедшим администрация Тамалинского района объявила режим чрезвычайной ситуации. Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при выполнении ремонтных работ, иным обстоятельствам, а также соблюдению прав жителей дома.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.

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